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Италия

Сегодня, 21:50

«Наполи» объявил о назначении Гарсии на пост главного тренера

Ана Горшкова
Корреспондент
Руди Гарсия.
Фото Global Look Press
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«Наполи» сообщил о назначении Руди Гарсии на пост главного тренера.

«Я имею удовольствие объявить, что после знакомства и общения в течение последних 10 дней новым тренером «Наполи» станет Руди Гарсия. Желаю ему удачи» — написал президент клуба Аурелио де Лаурентис.

Срок контракта с 59-летним специалистом не сообщается.

Ранее «Наполи» возглавлял Лучано Спаллетти, который покинул свой пост по окончании сезона-2022/23. Команда под его руководством впервые с 1990 года выиграла чемпионат Италии.

Последним место работы Гарсии был «Аль-Наср», который он покинул в апреле 2023 года. Также за время своей тренерской карьеры он работал в «Лионе», «Марселе», «Роме», «Лилле», «Ле-Мане», «Дижоне» и «Сент-Этьене».

С «Лиллем» Гарсия становился чемпионом Франции и выигрывал Кубок страны, а «Марсель» выводил в финал Лиги Европы-2017/18.

Источник: ФК Наполи
ФК Наполи
Руди Гарсия
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