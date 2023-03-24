«Наполи» предложит Спаллетти контракт на 2 года и 8 миллионов евро

«Наполи» предложит главному тренеру Лучано Спаллетти продление контракта на два года, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По данным источника, зарплата 64-летнего итальянца составит 4 миллиона евро в год плюс бонусы. Отмечается, что в ближайшие месяцы стороны сядут за стол переговоров.

Ранее президент неаполитанского клуба Аурелио Де Лаурентис заявил, что Спаллетти останется в клубе в следующем сезоне.

Тренер возглавляет «Наполи» с лета 2021 года. Его контракт с клубом истекает в конце сезона. После 27 туров неаполитанцы с 71 очком лидируют в итальянской серии А. Кроме того, «Наполи» вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов, в котором сыграет с «Миланом».