«Наполи» сделал первое предложение «Анже» по трансферу полузащитника Унаи

«Наполи» сделал первое предложение по полузащитнику сборной Марокко и «Анже» Аззедину Унаи, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По данным источника, первое предложение от итальянского клуба составляет 15 миллионов евро. «Наполи» готов подписать 22-летнего игрока сейчас, но позволить ему остаться в «Анже» до конца текущего сезона. Переговоры между клубами продолжаются. Позиция полузащитника будет иметь решающее значение.

Ранее сообщалось, что Унаи интересуются клубы АПЛ — «Лестер», «Вест-Хэм» и «Ньюкасл».

В сезоне-2022/23 марокканский футболист принял участие в 14 матчах «Анже» и не отличился результативными действиями. На ЧМ-2022 футболист сыграл во всех 7 встречах сборной Марокко и занял с командой четвертое место по итогам турнира.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 15 миллионов евро.