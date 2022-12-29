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Италия

Сегодня, 17:46

«Наполи» согласовал контракт с защитником «Сампдории» Берешински

Ана Горшкова
Корреспондент
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Защитник сборной Польши и «Сампдории» Бартош Берешински перейдет в «Наполи».

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, 30-летний игрок присоединится к неаполитанцам в ближайшие дни. Условия личного контракта согласованы. Частью сделки станет защитник «Наполи» Алессандро Дзаноли, который отправится в «Сампдорию».

Берешински в нынешнем сезоне провел 14 игры в серии А в составе «Сампдории». Также в составе сборной Польши он выступал на ЧМ-2022 и сыграл 4 матча.

22-летний Дзаноли выходил на замену в одном матче чемпионата Италии и в двух играх Лиги чемпионов.

Источник: Фабрицио Романо
Бартош Берешински
ФК Наполи
ФК Сампдория
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