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Италия

Сегодня, 17:37

Кварацхелия оценил шансы «Наполи» на победу в чемпионате Италии

Иван Шитик
Корреспондент
Хвича Кварацхелия.
Фото Reuters
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Полузащитник «Наполи» Хвича Кварацхелия оценил шансы команды сохранить первое место в турнирной таблицы чемпионата Италии.

«Я не суеверный. Но у нас еще много матчей впереди. Для «Наполи» каждая игра принципиальна.

Верю ли я в чемпионство «Наполи»? Конечно! Каждый раз, когда мы выходим на поле, мы делаем все возможное для победы. А как все сложится — покажет время», — приводит слова грузинского вингера Calciomercato.

21-летний грузин перешел в «Наполи» в июле 2022 года. Он провел 17 матчей за итальянскую команду во всех турнирах, забил восемь мячей и отдал десять результативных передач.

После 15 туров неаполитанцы возглавляют таблицу серии А, опережая идущий вторым «Милан» на 8 очков.

Хвича Кварацхелия
ФК Наполи
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Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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