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Италия

Сегодня, 23:04

«Наполи» согласовал условия нового контракта с полузащитником Лоботкой

Иван Шитик
Корреспондент
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«Наполи» согласовал условия нового контракта с полузащитником Станиславом Лоботкой, сообщает Calciomercato.

Неаполитанцы намерены продлить договор с 27-летним хавбеком до 2027 года. Клуб готов поднять его оклад до 2,5 миллиона евро в год.

Ожидается, что о новой сделке будет объявлено до конца ноября.

Текущий контракт Лоботки с «Наполи» рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 20 миллионов евро.

В текущем сезоне серии А словак провел 12 матчей, забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу.

ФК Наполи
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