Обвинение запросило 4-летнюю дисквалификацию для Погба по делу о допинге

Национальная антидопинговая прокуратура Италии требует дисквалифицировать полузащитника «Ювентуса» Поля Погба на 4 года, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, стороны не заключили сделку о признании вины, поэтому 30-летнему французу грозит максимальное наказание.

11 сентября стало известно, что Погба стал положительный допинг-тест после матча с «Удинезе» (3:0) в 1-м туре итальянской серии А. В организме футболиста обнаружили повышенное содержание тестостерона, которое значительно отличается от нормы. Повторный допинг-тест также дал положительный результат.

Ранее сообщалось, что «Ювентус» может расторгнуть контракт с полузащитником, если он будет дисквалифицирован на длительный срок.