Осимхен является одной из главных трансферных целей «Манчестер Юнайтед»

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«Манчестер Юнайтед» может подписать нападающего «Наполи» Виктора Осимхена, сообщает журналист Флориан Плеттенберг в своих соцсетях.
По информации источника 23-летний нигериец является одной из главных трансферных целей манкунианцев, однако в английском клубе не хотят платить за него около 100 миллионов евро. Отмечается, что руководству «МЮ» нравятся скорость и физические данные футболисты и они считают, что игрок готов к выступлениям в АПЛ.
В нынешнем сезоне Осимхен провел за «Наполи» 14 матчей, забил 10 мячей и отдал три результативные передачи.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования