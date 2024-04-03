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Италия

3 апреля, 17:18

Отец Пулишича заявил, что сын не хочет покидать «Милан»

Виктория Кравченко
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Отец полузащитника «Милана» Кристиана Пулишича Марк подтвердил, что его сын хочет остаться в миланском клубе.

Он заявил, что футболист любит свою команду и видит в ней смысл жизни.

«Он учит итальянский язык и прекрасно ладит с коллегами по команде, особенно с Рубеном Лофтус-Чиком и Юнусом Мусой», — цитирует слова отца Пулишича pianetamilan.it.

«Милан» занимает второе место в турнирной таблице серии А.

В этом сезоне 25-летний американец провел 28 матчей в чемпионате Италии, забил 9 голов и сделал 6 результативных передач.

Кристиан Пулишич
ФК Милан
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