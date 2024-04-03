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Италия

Сегодня, 11:55

Миранчук вошел в символическую сборную европейских топ-5 лиг

Георгий Кудинов
Приглашенный автор
Футболист Алексей Миранчук
Алексей Миранчук.
Фото Global Look Press
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La Gazzetta dello Sport включила российского полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука в еженедельную символическую сборную, которая составляется по итогам прошедших в выходные туров национальных чемпионатов стран, входящих в топ-5 лиг Европы.

В матче 30-го тура серии А с «Наполи» (3:0) 28-летний хавбек забил победный мяч и отдал голевую передачу на второй гол своей команды.

Полностью команда лучших по версии издания выглядит так: Доннарумма («ПСЖ» Франция) — Райерсон («Боруссия» Д Германия), Салима («Арсенал» Англия), Рамос («Севилья» Испания), Марушич («Лацио» Италия) — Барнс («Ньюкасл» Англия), Сиерро («Тулуза» Франция), Салах («Ливерпуль» Англия), МИРАНЧУК («Аталанта» Италия), Леау («Милан» Италия) — Шик («Байер» Германия).

Алексей Миранчук
ФК Аталанта
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