Миранчук вошел в символическую сборную европейских топ-5 лиг

La Gazzetta dello Sport включила российского полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука в еженедельную символическую сборную, которая составляется по итогам прошедших в выходные туров национальных чемпионатов стран, входящих в топ-5 лиг Европы.

В матче 30-го тура серии А с «Наполи» (3:0) 28-летний хавбек забил победный мяч и отдал голевую передачу на второй гол своей команды.

Полностью команда лучших по версии издания выглядит так: Доннарумма («ПСЖ» Франция) — Райерсон («Боруссия» Д Германия), Салима («Арсенал» Англия), Рамос («Севилья» Испания), Марушич («Лацио» Италия) — Барнс («Ньюкасл» Англия), Сиерро («Тулуза» Франция), Салах («Ливерпуль» Англия), МИРАНЧУК («Аталанта» Италия), Леау («Милан» Италия) — Шик («Байер» Германия).