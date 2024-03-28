Паоло Мальдини может вернуться в «Милан»

Бывший футболист Паоло Мальдини может вернуться в «Милан», сообщает pianetamilan.it.

По данным источника, под фото, которое выложила супруга Мальдини Адриана, появился вопрос о том, ждать ли функционера в миланском клубе. Жена Мальдини поставила смайл, который можно трактовать как «скоро будет».

«Милан» уволил Мальдини летом 2023 года. Его игровая в «Милане» длилась с 1984 по 2009 год. За этот период он выиграл с клубом 26 трофеев, среди которых 7 побед в чемпионате Италии и 5 — в Лиге чемпионов.

Пост технического директора Мальдини занял в 2019 году, а с 2018-го работал директором по стратегическому развитию. Всего в разных статусах он провел в «Милане» 36 лет.