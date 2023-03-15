Агент Барбоза: «Миранчук способен играть в любом европейском чемпионате»

Агент Паулу Барбоза оценил игру российского полузащитника «Торино» Алексея Миранчука.

«Миранчук сейчас проводит отличный сезон в Италии, он нашел свою команду. Миранчук — топовый футболист, он способен играть в любом хорошем европейском чемпионате. В Италии нелегко играть, но он продолжает доказывать свою состоятельность там. Главное, что ему доверяют, это важно для футболиста. Все им довольны, он показывает хороший футбол. Не зря Юрич хочет выкупить его у «Аталанты», — приводит слова Барбозы «РБ Спорт».

27-летний Миранчук с лета прошлого года выступает на правах аренды за «Торино». Полузащитник принадлежит «Аталанте». В текущем сезоне он сыграл 20 матчей за туринцев, забил 4 гола и отдал 5 результативных передач.