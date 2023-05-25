Переход полузащитника «Айнтрахта» Камады в «Милан» под вопросом

Переход полузащитника «Айнтрахта» Дайчи Камады в «Милан» находится под вопросом, сообщил журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, сделка практически согласована, но итальянский клуб еще не принял окончательного решения, поскольку самым предпочтительным вариантом для «россонери» остается хавбек «Челси» Рубен Лофтус-Чик, переговоры по трансферу которого также продолжаются.

В сезоне-2022/23 Камада забил 16 голов и сделал 6 результативных передач в 45 матчах за «Айнтрахт» во всех турнирах. 26-летний японец покинет немецкую команду по окончании сезона на правах свободного агента.