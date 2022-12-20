«Перуджа» прервала серию «Венеции» из 4 матчей без поражений, Черышев пропустил четвертую игру подряд

«Перуджа» обыграла «Венецию» на своем поле в матче 18-го тура серии B — 2:1.

У хозяев на 8-й и 19-й минутах отличился Франческо Лиси, единственный гол гостей на 90+4-й минуте забил Йоэль Похьянпало.

«Венеция», которую возглавляет бывший главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли, прервала серию из 4 матчей без поражений. До этого команда победила в 3 встречах и 1 раз сыграла вничью. Российский нападающий команды Денис Черышев пропустил четвертый матч подряд — 31-летний футболист восстанавливается от мышечной травмы.

«Перуджа» занимает последнее, 20-е место в таблице второго по силе дивизиона чемпионата Италии с 16 очками в 18 матчах, «Венеция» идет на 16-й строчке с 19 очками в 18 играх.