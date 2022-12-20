Агент вратаря сборной Аргентины Мартинеса допустил, что футболист может продолжить карьеру в Италии

Густаво Гони, агент вратаря сборной Аргентины и «Астон Виллы» Эмилиано Мартинеса допустил, что футболист может продолжить карьеру в Италии.

«Сегодня немногие клубы могут позволить себе подписать такого вратаря, как Эмилиано, но серия А — почему нет? Мартинес ставит перед собой высокие цели, он хочет побороться за Лигу чемпионов», — приводит Tuttomercatoweb слова Гони.

30-летний Мартинес выступает за «Астон Виллу» с сентября 2020 года, в нынешнем сезоне он пропустил 27 голов в 24 матчах за команду и отыграл 8 встреч на ноль.

На ЧМ-2022 футболист стал чемпионом мира в составе сборной Аргентины. Он принял участие во всех семи матчах команды на турнире, пропустил 8 голов и трижды отыграл на ноль. Мартинес был признан лучшим вратарем чемпионата мира в Катаре.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость голкипера в 25 миллионов евро.