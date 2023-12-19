Первый тренер Миранчуков считает, что Алексею стоит покинуть «Аталанту»

Первый тренер братьев Миранчуков Александр Воронков в разговоре с «СЭ» посоветовал полузащитнику Алексею Миранчуку искать себе другой клуб и уходить из «Аталанты».

«Я думаю, что Алексею стоит искать другой клуб, потому что человек с харизмой, как у Гасперини, не изменит своего решения в пользу Алексея. Я уже это вижу, наблюдаю. Он дает ему подыгрывать, он Алексей же не мальчик на побегушках. Он профессионал и готов играть больше. И, как минимум, в средних клубах Серии А он еще готов приносить пользу. Даже, несмотря на то что он уже в довольно опытном и зрелом возрасте для футбола, он еще принесет много пользы для чемпионата Италии», — сказал Воронков корреспонденту «СЭ» Денису Сафронову.

Алексей Миранчук в матче 16-го тура серии А с «Салернитаной» (4:1) появился на поле на 85-й минуте и спустя четыре минуты забил четвертый гол «Аталанты». В добавленное время мяч после удара россиянина попал в штангу.

«Аталанта» набрала 26 очков и занимает 7-е место в турнирной таблице серии А. «Салернитана» с 8 очками замыкает таблицу.