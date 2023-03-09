Пиоли назвал лучшие качества Леау и Диаса

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли рассказал, что думает об игре нападающих команды Рафаэля Леау и Браима Диаса.

«Они важные футболисты для «Милана». Их индивидуальные качества очень важны, я бы назвал их уникальными. Браим отлично проходит соперников первым же касанием мяча, он много работает. Главный козырь Рафаэла — он создает и врывается в свободные зоны, как никто другой. Но все же для меня важно и то, как действуют футболисты в командной игре», — цитирует Пиоли pianetamilan.it.

23-летний Леау в этом сезоне серии А провел 23 матча, забил 8 голов и сделал 6 результативных передач. В активе 23-летнего Диаса 21 игра в чемпионате Италии, 4 забитых гола и 3 ассиста.