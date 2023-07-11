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Италия

Сегодня, 08:15

Пиоли прокомментировал уход Мальдини из «Милана»

Виктория Кравченко
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Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли прокомментировал уход Паоло Мальдини из клуба.

«Благодарен Мальдини и Рики Массару, я не работал дольше ни с одним из менеджеров, и я многим им обязан. У нас были отличные отношения, основанные на уважении, мы хорошо ладили. Конечно, бывали споры, особенно после чемпионского сезона, но уважение всегда присутствовало», — цитирует Пиоли Milan News.

Серия А стартует 20 августа. В прошлом сезоне «Милан» занял четвертое место, в предыдущем же стал чемпионом.

Сообщалось, что Мальдини и спортивный директор Фредерик Массара решили покинуть клуб после напряженной встречи с владельцем россонери Джерри Кардинале. Соглашения специалистов с «Миланом» были рассчитаны до лета 2024 года.

Паоло Мальдини
ФК Милан
Стефано Пиоли
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