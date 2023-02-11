0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Серия A
Серия B
Кубок
Суперкубок
Видео
Главная
Футбол
Италия

Сегодня, 04:23

Пиоли сравнил победу над «Торино» с возрождением

Евгений Козинов
Корреспондент
10 февраля. «Милан» — «Торино» — 1:0. Стефано Пиоли.
Фото AFP
Telegram Дзен

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли прокомментировал победу над «Торино» (1:0) в матче 22-го тура чемпионата Италии. «Россонери» прервали трехматчевую серию поражений.

«Обязательно должны рассматривать эту победу как возрождение. Мы знали, что будет сложно, что «Торино» не позволит разбежаться из-за высокого прессинга, но мы усердно работали как в атаке, так и в защите. Гол снял и психологический блок, мы стали играть лучше, чем в начале матча. Это был маленький шаг, в котором мы нуждались.

«Милан» каждый день работает для достижения результата, которого мы не могли добиться в последние недели, что причиняло нам и моральную, и физическую боль. Нам нужно продолжать в том же духе, попадание в Лигу чемпионов по итогам сезона было бы хорошим результатом, но мы должны быть более стабильными", — цитирует Football Italia Пиоли.

«Милан» прервал неудачную серию из трех поражений и поднялся на 3-е место в турнирной таблице серии А. «Торино» идет на 7-й строчке — 30 очков.

Оливье Жиру (справа). «Торино» и Миранчук были смелы на «Сан-Сиро», но Жиру начал вытаскивать «Милан» из кризиса
Футбол
ФК Милан
ФК Торино
Стефано Пиоли
0
Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Болельщиков обвинили в осквернении гимна России из-за кричалки «Славься, Сибирь»
Норвегия побеждает на ЧМ без главной звезды женской сборной. Что случилось с Тириль Экхофф?
Американский разведчик указал на победу России над Западом
Продолжение следствия: за что Сергей Фургал проведет в колонии 22 года
«Теперь мы залпы слышим часто»
СМИ сообщили об изнасиловании несовершеннолетней наемниками из Польши
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Тео Эрнандез: «Это 3 очень важных очка, потому что «Милан» не очень хорошо играл в последних матчах»

Тео Эрнандез назвал Ибрагимовича играющим тренером «Милана»