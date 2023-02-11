Тео Эрнандез: «Это 3 очень важных очка, потому что «Милан» не очень хорошо играл в последних матчах»

Защитник «Милана» Тео Эрнандез прокомментировал победу над «Торино» (1:0) в матче 22-го тура чемпионата Италии. Француз в этой встрече сделал голевую передачу.

«Это три очень важных очка, потому что это правда, что «Милан» не очень хорошо играл в последних нескольких матчах, но я думаю, что теперь мы будем активнее. Думаю, когда ты проигрываешь так много матчей, все дело в менталитете. Мы сильны, сплочены, болельщики тоже поддерживают нас, и мы можем идти вперед. Жиру тоже нуждался в голе, и он очень счастлив сейчас», — цитирует Football Italia Эрнандеза.

«Милан» прервал неудачную серию из трех поражений и поднялся на 3-е место в турнирной таблице серии А. «Торино» идет на 7-й строчке — 30 очков.