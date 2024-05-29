Представитель Дзюбы: «Руководство «Локомотива» и тренерский штаб даже не попрощались с Артемом»

Леонид Гольдман, представитель нападающего Артема Дзюбы, прокомментировал «СЭ» уход игрока из «Локомотива».

«Насколько мне известно, у руководства и тренерского штаба с Артемом не было никаких разговоров, объявлений, претензий или слов благодарности. Никто даже не попрощался с ним. Узнали об этой новости из социальных сетей. В целом расставание было ожидаемым и не стало ни для кого сюрпризом, но, наверное, можно было как-то это все сделать по-человечески. Артем был на связи со многими игроками, персоналом. Многие все понимали, говорили слова благодарности. Дзюба действительно быстро стал своим в «Локомотиве». Думаю, любой игрок команды подтвердит, что он был лидером и на поле, и за его пределами. Но с руководством «Локомотива» в последнее время не было никакой коммуникации. Ни у него, ни у меня. Для меня все это непонятно, но, видимо, от любви до ненависти...» — сказал Гольдман «СЭ».

29 мая «Локомотив» объявил об уходе Дзюбы из команды. С февраля 2023 года нападающий провел 39 матчей, забил 12 мячей и сделал 9 голевых передач.