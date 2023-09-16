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Италия

Сегодня, 07:57

Пиоли заявил, что его не волнуют прошлые матчи с «Интером»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли поделился ожиданиями от матча с «Интером» в 4-м туре серии А.

«Мне все равно, прошлое не имеет значения. Меня не волнуют поражения в предыдущих дерби. Я думаю о завтрашнем дне. Я заинтересован в том, чтобы команда была способна находить решения, играть в свой футбол и ставить соперника в сложное положение», — приводит слова Пиоли Sky Sport Italia.

После четырех матче «Интер» лидирует в турнирной таблице серии А, набрав девять очков. «Милан» — второй (девять очков).

Матч «Интер» — «Милан» пройдет 16 сентября. Начало — в 19:00 по мск.

Футбол
ФК Интер (Интернационале)
ФК Милан
Стефано Пиоли
Серия А
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 И В Н П +/- О
1
 Интер 3 3 0 0 8-0 9
2
 Милан 3 3 0 0 8-2 9
3
 Ювентус 3 2 1 0 6-1 7
4
 Лечче 3 2 1 0 6-3 7
5
 Аталанта 3 2 0 1 6-2 6
6
 Наполи 3 2 0 1 6-3 6
7
 Верона 3 2 0 1 4-4 6
8
 Фиорентина 3 1 1 1 6-7 4
9
 Фрозиноне 3 1 1 1 3-4 4
10
 Болонья 3 1 1 1 3-4 4
11
 Торино 3 1 1 1 2-4 4
12
 Дженоа 3 1 0 2 2-5 3
13
 Сассуоло 3 1 0 2 3-5 3
14
 Монца 3 1 0 2 2-5 3
15
 Лацио 3 1 0 2 3-4 3
16
 Салернитана 3 0 2 1 3-5 2
17
 Удинезе 3 0 2 1 1-4 2
18
 Рома 3 0 1 2 4-6 1
19
 Кальяри 3 0 1 2 1-4 1
20
 Эмполи 3 0 0 3 0-5 0
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36 тур
37 тур
38 тур
16.09 16:00
Ювентус – Лацио
 - : -
16.09 19:00
Интер – Милан
 - : -
16.09 21:45
Дженоа – Наполи
 - : -
17.09 13:30
Кальяри – Удинезе
 - : -
17.09 16:00
Фрозиноне – Сассуоло
 - : -
17.09 16:00
Монца – Лечче
 - : -
17.09 19:00
Фиорентина – Аталанта
 - : -
17.09 21:45
Рома – Эмполи
 - : -
18.09 19:30
Салернитана – Торино
 - : -
18.09 21:45
Верона – Болонья
 - : -
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