Дибала поблагодарил фанатов «Ромы» за поддержку

Сегодня, 08:34
Нападающий «Ромы» Пауло Дибала поблагодарил фанатов за поддержку.
«Спасибо от себя и от имени команды за поддержку каждый год. Для нас это важно. После столь важного для меня года получить все это расположение было невероятной поддержкой, потому что я не ожидал этого. Очень мало знал фанатов «Ромы», но вы сразу заставили меня почувствовать себя как дома. Это позволяет мне лучше выступать в поле. В течение года пытался вернуть вам что-нибудь из того, что вы мне дали. Мы были близки к празднованию, но это был невероятный год для меня во всех смыслах. Был влюблен в Рим с детства. Был очень далеко, не знал этого, но из того, что увидел, мне все понравилось. Это один из моих любимых городов в мире. Моей семье и мне здесь комфортно. Стараюсь наслаждаться им как можно больше, гуляя и путешествуя вокруг него. Надеюсь наслаждаться им и дальше», — приводит сова Дибалы Pagine Romaniste.
29-летний аргентинец присоединился к «Роме» в июле 2022 года. Всего он провел за итальянский клуб 39 матчей, забил 18 мячей и отдал восемь результативных передач. Его контракт рассчитан до 2025 года.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Интер
|3
|3
|0
|0
|8-0
|9
|
2
|Милан
|3
|3
|0
|0
|8-2
|9
|
3
|Ювентус
|3
|2
|1
|0
|6-1
|7
|
4
|Лечче
|3
|2
|1
|0
|6-3
|7
|
5
|Аталанта
|3
|2
|0
|1
|6-2
|6
|
6
|Наполи
|3
|2
|0
|1
|6-3
|6
|
7
|Верона
|3
|2
|0
|1
|4-4
|6
|
8
|Фиорентина
|3
|1
|1
|1
|6-7
|4
|
9
|Фрозиноне
|3
|1
|1
|1
|3-4
|4
|
10
|Болонья
|3
|1
|1
|1
|3-4
|4
|
11
|Торино
|3
|1
|1
|1
|2-4
|4
|
12
|Дженоа
|3
|1
|0
|2
|2-5
|3
|
13
|Сассуоло
|3
|1
|0
|2
|3-5
|3
|
14
|Монца
|3
|1
|0
|2
|2-5
|3
|
15
|Лацио
|3
|1
|0
|2
|3-4
|3
|
16
|Салернитана
|3
|0
|2
|1
|3-5
|2
|
17
|Удинезе
|3
|0
|2
|1
|1-4
|2
|
18
|Рома
|3
|0
|1
|2
|4-6
|1
|
19
|Кальяри
|3
|0
|1
|2
|1-4
|1
|
20
|Эмполи
|3
|0
|0
|3
|0-5
|0
|16.09
|16:00
|
Ювентус – Лацио
|- : -
|16.09
|19:00
|
Интер – Милан
|- : -
|16.09
|21:45
|
Дженоа – Наполи
|- : -
|17.09
|13:30
|
Кальяри – Удинезе
|- : -
|17.09
|16:00
|
Фрозиноне – Сассуоло
|- : -
|17.09
|16:00
|
Монца – Лечче
|- : -
|17.09
|19:00
|
Фиорентина – Аталанта
|- : -
|17.09
|21:45
|
Рома – Эмполи
|- : -
|18.09
|19:30
|
Салернитана – Торино
|- : -
|18.09
|21:45
|
Верона – Болонья
|- : -