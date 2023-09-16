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Италия

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Дибала поблагодарил фанатов «Ромы» за поддержку

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Нападающий «Ромы» Пауло Дибала поблагодарил фанатов за поддержку.

«Спасибо от себя и от имени команды за поддержку каждый год. Для нас это важно. После столь важного для меня года получить все это расположение было невероятной поддержкой, потому что я не ожидал этого. Очень мало знал фанатов «Ромы», но вы сразу заставили меня почувствовать себя как дома. Это позволяет мне лучше выступать в поле. В течение года пытался вернуть вам что-нибудь из того, что вы мне дали. Мы были близки к празднованию, но это был невероятный год для меня во всех смыслах. Был влюблен в Рим с детства. Был очень далеко, не знал этого, но из того, что увидел, мне все понравилось. Это один из моих любимых городов в мире. Моей семье и мне здесь комфортно. Стараюсь наслаждаться им как можно больше, гуляя и путешествуя вокруг него. Надеюсь наслаждаться им и дальше», — приводит сова Дибалы Pagine Romaniste.

29-летний аргентинец присоединился к «Роме» в июле 2022 года. Всего он провел за итальянский клуб 39 матчей, забил 18 мячей и отдал восемь результативных передач. Его контракт рассчитан до 2025 года.

Пауло Дибала
Футбол
ФК Рома
Серия А
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