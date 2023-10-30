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Италия

Сегодня, 10:08

Политано оценил игру «Наполи» против «Милана»

Виктория Кравченко
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Нападающий «Наполи» Маттео Политано рассказал, что думает о матче 10-го тура серии А против «Милана» (2:2).

«Мы немного разочарованы, так как могли набрать три очка. «Наполи», который вы видели в первом тайме, — это не настоящий «Наполи», и нам нужно продолжать с того места, где мы остановились во втором тайме», — цитирует Политано официальный сайт команды.

После этого матча «Наполи» с 18 очками занимает четвертое место в турнирной таблице, «Милан» с 22 очками — на третьей строчке.

ФК Милан
ФК Наполи
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