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Италия

Сегодня, 23:11

Полузащитник «Арсенала» Жоржиньо может перейти в «Лацио»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Полузащитник «Арсенала» Жоржиньо может перейти в чемпионат Италии.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, лондонцы готовы продать 31-летнего игрока, если он попросит об этом. В Жоржиньо заинтересован «Лацио» Маурицио Сарри. Тренер и футболист хорошо знакомы по работе в «Наполи».

Информируется, что для римлян проблемой может стать высокая зарплата игрока — 6,5 миллионов евро в год. Однако «Лацио» может решить этот вопрос, предложив футболисту более длинный контракт с меньшей зарплатой.

Жоржиньо перешел в «Арсенал» из «Челси» в зимнее трансферное окно за 12 миллионов евро. Он за канониров в сезоне-2022/23 провел 16 матчей и отдал 1 голевой пас. Контракт рассчитан до лета 2024 года.

Источник: La Gazzetta dello Sport
Жорже Луиз Фрелло Фильо (Жоржиньо)
Футбол
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Лацио
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Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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