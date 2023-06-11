«Ювентус» и «Арсенал» интересуются экс-защитником «Спартака» Айртоном

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«Ювентус» готов отдать 30 миллионов евро за бывшего защитника «Спартака» Айртона Лукаса, сообщает Calciomercato.
На данный момент футболист играет за «Фламенго». В итальянском клубе рассматривают футболиста как замену Алексу Сандро, который покинет клуб спустя 9 лет в «Ювентусе».
Также сообщается об интересе со стороны «Арсенала», который планирует усилить линию обороны в летнее трансферное окно.
Айртон выступал за «Спартак» с 2018 по 2022 год.
В текущем сезоне он сыграл 9 матчей за «Фламенго», забил 3 гола и отдал одну результативную передачу.