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Италия

Сегодня, 14:58

«Ювентус» и «Арсенал» интересуются экс-защитником «Спартака» Айртоном

Виталий Косик
Корреспондент
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«Ювентус» готов отдать 30 миллионов евро за бывшего защитника «Спартака» Айртона Лукаса, сообщает Calciomercato.

На данный момент футболист играет за «Фламенго». В итальянском клубе рассматривают футболиста как замену Алексу Сандро, который покинет клуб спустя 9 лет в «Ювентусе».

Также сообщается об интересе со стороны «Арсенала», который планирует усилить линию обороны в летнее трансферное окно.

Айртон выступал за «Спартак» с 2018 по 2022 год.

В текущем сезоне он сыграл 9 матчей за «Фламенго», забил 3 гола и отдал одну результативную передачу.

Айртон Лукас
Футбол
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Спартак (Москва)
ФК Фламенго
ФК Ювентус
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