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Италия

27 сентября, 17:35

Полузащитник «Интера» Брозович выбыл на месяц из-за травмы

Иван Шитик
Корреспондент

Полузащитник «Интера» Марсело Брозович выбыл на месяц из-за травмы, сообщает Sky Sport Italia.

29-летний хавбек получил травму в матче Лиги наций против Австрии (3:1). Он был заменен уже на 18-й минуте первого тайма.

У футболиста диагностировали надрыв мышц задней поверхности бедра. Из-за травмы Марсело пропустит около 3-4 недель.

Брозович в новом сезоне отметился за «Интер» двумя голами в 7 матчах итальянской серии А — это уже ровно столько же, сколько за всю прошлую кампанию.

Марсело Брозович
Сборная Хорватии по футболу
ФК Интер (Интернационале)
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