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Полузащитник «Венеции» Денис Черышев рассказал, были ли у него предложения от российских клубов прошлым летом.
— В Россию приглашали?
— Звали. Были предложения, да. Несколько из них — достаточно настойчивые. Но с теми клубами, куда я хотел перейти, в итоге не сложилось, — приводит Sport24 слова Черышева.
— Недавно в прессе прошла информация о том, что тобой по-прежнему интересуются российские клубы, и что ты можешь покинуть «Венецию». Это так?
Нет, я не в курсе. С тренером также не обсуждали этот момент. Меня все устраивает в команде, я хочу приносить ей пользу. О других вариантах продолжения карьеры даже не задумывался.
По окончании прошлого сезона Черышев стал свободным агентом в связи с окончанием контракта с «Валенсией». В августе 2022 года 32-летний футболист подписал контракт с «Венецией».