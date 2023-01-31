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Италия

Сегодня, 10:50

Черышев: «Были предложения из России. Несколько из них — достаточно настойчивые»

Алина Савинова
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Полузащитник «Венеции» Денис Черышев рассказал, были ли у него предложения от российских клубов прошлым летом.

— В Россию приглашали?

— Звали. Были предложения, да. Несколько из них — достаточно настойчивые. Но с теми клубами, куда я хотел перейти, в итоге не сложилось, — приводит Sport24 слова Черышева.

— Недавно в прессе прошла информация о том, что тобой по-прежнему интересуются российские клубы, и что ты можешь покинуть «Венецию». Это так?

Нет, я не в курсе. С тренером также не обсуждали этот момент. Меня все устраивает в команде, я хочу приносить ей пользу. О других вариантах продолжения карьеры даже не задумывался.

По окончании прошлого сезона Черышев стал свободным агентом в связи с окончанием контракта с «Валенсией». В августе 2022 года 32-летний футболист подписал контракт с «Венецией».

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-01-31-cheryshev-o-variantakh-v-rossii-byli-predlozheniya-neskolko-iz-nikh-dostatochno-nastoychivyye
Денис Черышев
ФК Венеция
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