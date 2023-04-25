Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Серия A
Серия B
Кубок
Суперкубок
Видео
Главная
Футбол
Италия

Сегодня, 15:08

Помощник тренера «Ювентуса» грубо оскорбил Спаллетти: «Лысое дерьмо, я съем твое сердце»

Лучано Спаллетти и Массимилиано Аллегри.
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

Марко Ландуччи, помощник главного тренера «Ювентуса» Массимилиано Аллегри, оскорбил наставника «Наполи» Лучано Спаллетти после поражения в матче 31-го тура серии А (0:1).

По информации La Stampa, было слышно, как Ландуччи крикнул главному тренеру «Наполи»: «Лысое дерьмо, я съем твое сердце».

Фразу услышали делегаты матча от Федерации футбола Италии и в данный момент проводят дополнительные расследования, прежде чем вынести наказание.

«Ювентус» с 59 очками занимает третье место в турнирной таблице серии А. Неаполитанцы с 78 баллами продолжают лидировать в чемпионате Италии. За 7 туров до конца турнира команда Спаллетти опережает «Лацио», идущий вторым, на 17 очков.

Футбол
ФК Наполи
ФК Ювентус
Лучано Спаллетти
1
0
Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Рядом с Абаскалем в «Спартаке» никого нет. Почему испанец виноват, но он не виноват
Медведев может стать первой ракеткой мира уже в мае. Что для этого нужно?
FT узнала об отказе Японии и ЕС от предложения США запретить экспорт в РФ
Телеканал CNN уволил ведущего Дона Лемона после 17 лет работы
Американский генерал объяснил желание Запада захватить Крым
Рябков заявил о принятии всех мер для возвращения солдат РФ из плена
Популярное видео
«Милан» — «Лечче»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Италии
«Милан» — «Салернитана»: чемпионат Италии, видеообзор
«Ювентус» — «Сампдория»: чемпионат Италии, видеообзор
«Рома» — «Сассуоло»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Лечче» — «Торино»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Аталанта»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Специя» — «Интер»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Торино» — «Болонья»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Ювентус»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Лечче»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Фиорентина» — «Милан»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Лацио»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «Торино»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Аталанта»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Болонья» — «Интер»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Эмполи» — «Наполи»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Торино» — «Кремонезе»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Специя» — «Ювентус»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Удинезе»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Монца» — «Милан»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Сассуоло» — «Наполи»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Сампдория» — «Интер»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Кремонезе»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «Фиорентина»: чемпионат Италии, видеообзор
«Лацио» — «Аталанта»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Торино»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Кокорин: «Моуринью суперуверенный. Я это понял по его походке»