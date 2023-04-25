Аллегри: «Для меня большая честь работать в «Ювентусе»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри высказался о своем будущем в клубе.

«У меня контракт, для меня большая честь работать в «Ювентусе», — цитирует журналист Альфредо Педула Аллегри. — Мало кто проработал здесь семь лет. В жизни бывают трудные моменты, когда дела идут не очень хорошо. Нужно встречать их с поднятой головой и спокойствием и иметь четкие планы. Мы должны думать о том, чтобы хорошо завершить чемпионат. Но у нас должны быть четкие представления о следующем сезоне, до конца сезона осталось полтора месяца, и «Ювентус» должен планировать будущее со всем желанием, зная, что нам нужно снова побеждать. Не знаю, получится ли у нас, но мы обязательно приложим все усилия. Нужно продолжать серьезно работать, как это делаем мы. В этом вся суть».

Аллегри возглавил «Ювентус» во второй раз в мае 2021 года. До этого он был главным тренером клуба с 2014 по 2019 год.

«Ювентус» с 59 очками занимает третье место в турнирной таблице серии А.