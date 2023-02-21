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Италия

Сегодня, 09:33

Де Лаурентис о фанатах «Наполи»: «Они близки команде сердцем, душой и своими ставками»

Де Лаурентис ответил фанатам, которые не верили в успех «Наполи»
Руслан Минаев
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Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис поделился мнением о болельщиках клуба.

«Перед сезоном фанаты не давали «Наполи» шансов на топ-4? Болельщики всегда правы, но часто они играют в виртуальный футбол. Они близки команде сердцем, душой и своими ставками. Они имеют право говорить что угодно, но мы внутри и знаем, как это работает. Поэтому в начале сезона я сказал, что мы будем претендентами на титул», — цитирует Де Лаурентсиа Gazzetta.

«Наполи» с 62 очками лидирует в чемпионате Италии, опережая «Интер» (2-е место) на 15 очков.

Неаполитанцы могут стать чемпионами страны впервые за более чем 30 лет. Последний раз клуб выигрывал серию А в сезоне-1989/90.

ФК Наполи
Аурелио Де Лаурентис
серия А
0
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