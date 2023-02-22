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Италия

Сегодня, 15:28

Президент «Наполи» о Хвиче и Осимхене: «Никогда не говори никогда в случае сумасшедших предложений»

Сергей Разин
корреспондент
Хвича Кварацхелия и Виктор Осимхен.
Фото Global Look Press
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Президент «Наполи» Аурелио де Лаурентис поделился мнением о возможном уходе Хвичи Кварацхелии и Виктора Осимхена.

«Удержать наших лучших игроков будет несложно, у нас все хорошо с контрактами, но никогда не говори никогда в случае сумасшедших предложений. Но, думаю, они останутся надолго», — приводит слова де Лаурентиса TNT Sport.

В текущем сезоне Хвича провел 25 матчей, в которых забил 12 голов и сделал 15 результативных передач. На счету Осимхена 20 голов и 4 ассиста в 24 играх сезона.

Виктор Осимхен
Хвича Кварацхелия
ФК Наполи
Аурелио Де Лаурентис
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