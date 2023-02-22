Экс-тренер «Зенита» Спаллетти заинтересовал «Ливерпуль»

«СЭ» получил подтверждение информации, согласно которой главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти рассматривается в качестве одного из кандидатов на смену Юргену Клоппу в «Ливерпуле».

Контракт немца, работающего с красными с 2015 года, действует до 2026-го, но игра и последние результаты команды привели к тому, что руководство начало прощупывать почву для смены тренера после завершения сезона-2022/23. По нашим данным, Спаллетти входит в круг реальных кандидатов.

63-летний специалист уверенно ведет «Наполи» к победе в серии А и находится в шаге от выхода в четвертьфинал Лиги чемпионов после гостевой победы над «Айнтрахтом» (2:0).

Его соглашение с неаполитанцами заканчивается летом, разговоры о заключении нового договора идут каждую неделю, но Лучано постоянно уходит от прямого ответа на вопрос, когда это случится. При этом у «Наполи» есть опция, позволяющая автоматически продлить контракт со Спаллетти еще на год, но при наличии серьезного предложения из богатой АПЛ хозяин «Наполи» Аурелио Де Лаурентис может его рассмотреть, а затем получить сумму компенсации за уход экс-тренера «Зенита» и/или договориться о трансферах ряда футболистов красных.

Зарплата Лучано сейчас не превышает 3 миллионов евро, в Англии же ему способны предложить значительно больше. При этом в Италии ведутся активные разговоры о том, что Де Лаурентис, семье которого принадлежит и клуб серии В «Бари», может уже в этом году продать неаполитанский проект на пике стоимости.

В европейских агентских кругах циркулирует информация, что «Ливерпуль» уже вышел на предварительный контакт со Спаллетти через серьезного посредника. Однако ни одна из сторон пока публично ничего подтверждать не будет.