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Италия

Сегодня, 12:24

Экс-тренер «Зенита» Спаллетти заинтересовал «Ливерпуль»

Георгий Кудинов
Приглашенный автор
Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти.
Фото Global Look Press
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«СЭ» получил подтверждение информации, согласно которой главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти рассматривается в качестве одного из кандидатов на смену Юргену Клоппу в «Ливерпуле».

Контракт немца, работающего с красными с 2015 года, действует до 2026-го, но игра и последние результаты команды привели к тому, что руководство начало прощупывать почву для смены тренера после завершения сезона-2022/23. По нашим данным, Спаллетти входит в круг реальных кандидатов.

63-летний специалист уверенно ведет «Наполи» к победе в серии А и находится в шаге от выхода в четвертьфинал Лиги чемпионов после гостевой победы над «Айнтрахтом» (2:0).

Виктор Осимхен и&nbsp;Хвича Кварацхелия. Хвича не забил пенальти, но гениальным пасом почти гарантировал «Наполи» четвертьфинал Лиги чемпионов

Его соглашение с неаполитанцами заканчивается летом, разговоры о заключении нового договора идут каждую неделю, но Лучано постоянно уходит от прямого ответа на вопрос, когда это случится. При этом у «Наполи» есть опция, позволяющая автоматически продлить контракт со Спаллетти еще на год, но при наличии серьезного предложения из богатой АПЛ хозяин «Наполи» Аурелио Де Лаурентис может его рассмотреть, а затем получить сумму компенсации за уход экс-тренера «Зенита» и/или договориться о трансферах ряда футболистов красных.

Зарплата Лучано сейчас не превышает 3 миллионов евро, в Англии же ему способны предложить значительно больше. При этом в Италии ведутся активные разговоры о том, что Де Лаурентис, семье которого принадлежит и клуб серии В «Бари», может уже в этом году продать неаполитанский проект на пике стоимости.

В европейских агентских кругах циркулирует информация, что «Ливерпуль» уже вышел на предварительный контакт со Спаллетти через серьезного посредника. Однако ни одна из сторон пока публично ничего подтверждать не будет.

Футбол
ФК Ливерпуль
ФК Наполи
Лучано Спаллетти
Юрген Клопп
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