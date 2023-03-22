Рабьо допустил, что может остаться в «Ювентусе»

Полузащитник «Ювентуса» Адриен Рабьо допустил, что может остаться в клубе.

Контракт 27-летнего француза с туринской командой действует до конца июня 2023 года.

«Есть вероятность, что я уйду, но есть и возможность, что подпишу новый контракт с «Ювентусом». Я отлично чувствую себя в Турине. Хорошо справляюсь со своими задачами, у меня неплохие отношения с главным тренером», — приводит Tuttosport слова Рабьо.

Рабьо выступает за «Ювентус» с июля 2019 года. В сезоне-2022/23 он забил 9 голов и сделал 4 результативные передачи в 33 матчах за команду.