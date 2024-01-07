Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Серия A
Серия B
Кубок
Суперкубок
Видео
Главная
Футбол
Италия

Сегодня, 14:45

«Рома» — «Аталанта»: время начала и где смотреть трансляцию матча серии А

Видеотрансляция игры серии А «Рома» — «Аталанта» начнется в 22.40 на «Матч Футбол 1»
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Футболист Алексей Миранчук.
Алексей Миранчук.
Фото AFP
Telegram Дзен

7 января «Рома» на своем домашнем стадионе «Олимпико» встретится с «Аталантой» в матче 19-го тура чемпионата Италии по футболу. Игра начнется в 22.45 по московскому времени.

Видеотрансляцию встречи «Рома» — «Аталанта» в прямом эфире покажут на канале «Матч Футбол 1». Начало — в 22.40 мск. Следить за ключевыми событиями игры серии А можно в матч-центре «СЭ».

«Рома» тренера Жозе Моуринью занимает седьмое место с 28 очками в турнирной таблице чемпионата Италии. «Аталанта» Джанпьеро Гасперини находится на шестой строчке с 29 баллами.

За клуб из Бергамо выступает российский полузащитник Алексей Миранчук. В текущем сезоне 28-летний футболист провел 14 матчей за «Аталанту», забил два гола и сделал три результативные передачи.

Чемпионат Италии по футболу: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде.

Алексей Миранчук
Футбол
ФК Аталанта
ФК Рома
Серия А
0
Читайте также
Как играли в футбол в Средневековье. Свой аналог существовал и на Руси
Чехия победила Финляндию со счетом 8:5 и взяла бронзу МЧМ-2024
В Британии заявили об истерике Залужного после ударов ВС России по объектам ВСУ
Мать 20-летней шорт-трекистки Середы уточнила причину ее смерти
Российские силы сбили два украинских самолета Су-25 и Су-27 за сутки
В Подольске возбудили дело по факту ограничения подачи тепла в дома
Популярное видео
«Милан» — «Лечче»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Италии
«Милан» — «Салернитана»: чемпионат Италии, видеообзор
«Ювентус» — «Сампдория»: чемпионат Италии, видеообзор
«Рома» — «Сассуоло»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Лечче» — «Торино»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Аталанта»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Специя» — «Интер»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Торино» — «Болонья»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Ювентус»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Лечче»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Фиорентина» — «Милан»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Лацио»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «Торино»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Аталанта»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Болонья» — «Интер»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Эмполи» — «Наполи»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Торино» — «Кремонезе»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Специя» — «Ювентус»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Удинезе»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Монца» — «Милан»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Сассуоло» — «Наполи»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Сампдория» — «Интер»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Кремонезе»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «Фиорентина»: чемпионат Италии, видеообзор
«Лацио» — «Аталанта»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Торино»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Мобильные приложения СЭ

«Торино» — «Наполи»: время начала и где смотреть трансляцию матча серии А