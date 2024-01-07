Видеотрансляция игры серии А «Рома» — «Аталанта» начнется в 22.40 на «Матч Футбол 1»

7 января «Рома» на своем домашнем стадионе «Олимпико» встретится с «Аталантой» в матче 19-го тура чемпионата Италии по футболу. Игра начнется в 22.45 по московскому времени.

Видеотрансляцию встречи «Рома» — «Аталанта» в прямом эфире покажут на канале «Матч Футбол 1». Начало — в 22.40 мск. Следить за ключевыми событиями игры серии А можно в матч-центре «СЭ».

«Рома» тренера Жозе Моуринью занимает седьмое место с 28 очками в турнирной таблице чемпионата Италии. «Аталанта» Джанпьеро Гасперини находится на шестой строчке с 29 баллами.

За клуб из Бергамо выступает российский полузащитник Алексей Миранчук. В текущем сезоне 28-летний футболист провел 14 матчей за «Аталанту», забил два гола и сделал три результативные передачи.

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