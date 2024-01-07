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Сегодня, 11:00

«Торино» — «Наполи»: время начала и где смотреть трансляцию матча серии А

Видеотрансляция игры серии А «Торино» — «Наполи» начнется в 16.55 на «Матч ТВ» 7 января
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Футболист Хвича Кварацхелия.
Хвича Кварацхелия.
Фото Reuters
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7 января «Наполи» отправится в гости к «Торино» в 19-м туре чемпионата Италии по футболу. Игра в Турине на арене «Олимпийский стадион Гранде-Торино» начнется в 17.00 по московскому времени.

Посмотреть видеотрансляцию встречи серии А «Торино» — «Наполи» можно будет бесплатно на канале «Матч ТВ» в телеэфире и на сайте matchtv.ru. Начало — в 16.55 мск. Игру также покажут в прямом эфире на канале «Матч Футбол 1».

Следить за ключевыми событиями противостояния «Торино» — «Наполи» можно в матч-центре «СЭ».

«Торино» тренера Ивана Юрича располагается на 11-й строчке с 24 баллами в турнирной таблице серии А. «Наполи» с Вальтером Мадзарри находится на восьмом месте с 28 очками.

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Футбол
ФК Наполи
ФК Торино
Серия А
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