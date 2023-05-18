«Рома» близка к подписанию защитника «Айнтрахта» Ндика

Защитник «Айнтрахта» Эван Ндика близок к переходу в «Рому», сообщает журналист Николо Скира.

Как утверждает источник, римский клуб предложил 23-летнему французу контракт до конца июня 2027 года. Футболист с большой долей вероятности покинет нынешний клуб на правах свободного агента летом 2023 года.

Ранее сообщалось, что на игрока претендуют «Ливерпуль» и «Барселона».

В сезоне-2022/23 Ндика забил 2 гола и сделал 1 результативную передачу в 41 матче за «Айнтрахт» во всех турнирах. Портал Transfermarkt.com оценивает защитника в 32 миллиона евро.