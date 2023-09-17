7:0! «Рома» разгромила «Эмполи» в домашнем матче

«Рома» на своем поле одержала крупную победу над «Эмполи» в матче 4-го тура серии А — 7:0.

У хозяев отличились Ренату Санчеш, Альберто Грасси, Брайан Кристанте, Ромелу Лукаку, Джанлука Манчини и Пауло Дибала, оформивший дубль.

После этой игры «Рома» поднялась на 12-ю строчку в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 4 очка. Это первая победа команды Жозе Моуринью в сезоне. «Эмполи» идет на последнем месте (0 очков).