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Италия

17 сентября, 23:39

7:0! «Рома» разгромила «Эмполи» в домашнем матче

Алина Савинова
«Рома» — «Эмполи».
Фото AFP
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«Рома» на своем поле одержала крупную победу над «Эмполи» в матче 4-го тура серии А — 7:0.

У хозяев отличились Ренату Санчеш, Альберто Грасси, Брайан Кристанте, Ромелу Лукаку, Джанлука Манчини и Пауло Дибала, оформивший дубль.

После этой игры «Рома» поднялась на 12-ю строчку в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 4 очка. Это первая победа команды Жозе Моуринью в сезоне. «Эмполи» идет на последнем месте (0 очков).

Италия. Серия А. 4-й тур
17 сент, 21:45. Olimpico (Рим)
Рома
7:0
Эмполи

Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/italy/seriaa/2023-2024/
Футбол
ФК Рома
ФК Эмполи
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 Верона 3 2 0 1 4-4 6
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17.09 13:30
Кальяри – Удинезе
 0 : 0
17.09 16:00
Фрозиноне – Сассуоло
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17.09 16:00
Монца – Лечче
 1 : 1
17.09 19:00
Фиорентина – Аталанта
 3 : 2
17.09 21:45
Рома – Эмполи
 7 : 0
18.09 19:30
Салернитана – Торино
 - : -
18.09 21:45
Верона – Болонья
 - : -
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