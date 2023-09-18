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Сегодня, 08:26

Моуринью недоволен игрой «Ромы» в матче с «Эмполи»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью прокомментировал победу над «Эмполи» (7:0) в матче четвертого тура серии А.

«Хорошее выступление, но не на 7:0. Мы стремились к победе, к тому, чтобы победить с комфортным счетом. Были и взлеты, и падения, в том числе с точки зрения физической формы, так что не все были готовы отыграть 90 минут с высокой интенсивностью. Мне жаль «Эмполи», но таков футбол. Порой случается и 7:0. Но мне все равно не понравились некоторые вещи в игре моей команды, мы вместе с тренерами детальнее все проанализируем попозже», — приводит слова Моуринью Football Italia.

Он также заявил, что не считает, что «Рома» была той командой, которой их представляли в последние недели.

«Не думаю, что я был таким ужасным тренером, как говорили на прошлой неделе. И сейчас мы не стали выдающейся командой. Мы команда, у которой есть потенциал, и наша цель — идти от матча к матчу и побеждать. Мне было не так важно, забьет ли Лукаку. Возможно, это важно для него, я знаю, что нападающие живут ради голов. С момента трансфера он полностью посвятил себя команде, так что неважно, забьет он или нет. Конечно, после гола он чувствует себя счастливее, для него это идеальная ситуация», — добавил Моуринью.

После этой игры «Рома» поднялась на 12-ю строчку в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 4 очка. Это первая победа команды Жозе Моуринью в сезоне. «Эмполи» идет на последнем месте (0 очков).

Футбол
ФК Рома
ФК Эмполи
Жозе Моуринью
Серия А
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 Верона 3 2 0 1 4-4 6
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16.09 16:00
Ювентус – Лацио
 3 : 1
16.09 19:00
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Дженоа – Наполи
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17.09 13:30
Кальяри – Удинезе
 0 : 0
17.09 16:00
Фрозиноне – Сассуоло
 4 : 2
17.09 16:00
Монца – Лечче
 1 : 1
17.09 19:00
Фиорентина – Аталанта
 3 : 2
17.09 21:45
Рома – Эмполи
 7 : 0
18.09 19:30
Салернитана – Торино
 - : -
18.09 21:45
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 - : -
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