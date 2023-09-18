Моуринью недоволен игрой «Ромы» в матче с «Эмполи»

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью прокомментировал победу над «Эмполи» (7:0) в матче четвертого тура серии А.

«Хорошее выступление, но не на 7:0. Мы стремились к победе, к тому, чтобы победить с комфортным счетом. Были и взлеты, и падения, в том числе с точки зрения физической формы, так что не все были готовы отыграть 90 минут с высокой интенсивностью. Мне жаль «Эмполи», но таков футбол. Порой случается и 7:0. Но мне все равно не понравились некоторые вещи в игре моей команды, мы вместе с тренерами детальнее все проанализируем попозже», — приводит слова Моуринью Football Italia.

Он также заявил, что не считает, что «Рома» была той командой, которой их представляли в последние недели.

«Не думаю, что я был таким ужасным тренером, как говорили на прошлой неделе. И сейчас мы не стали выдающейся командой. Мы команда, у которой есть потенциал, и наша цель — идти от матча к матчу и побеждать. Мне было не так важно, забьет ли Лукаку. Возможно, это важно для него, я знаю, что нападающие живут ради голов. С момента трансфера он полностью посвятил себя команде, так что неважно, забьет он или нет. Конечно, после гола он чувствует себя счастливее, для него это идеальная ситуация», — добавил Моуринью.

После этой игры «Рома» поднялась на 12-ю строчку в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 4 очка. Это первая победа команды Жозе Моуринью в сезоне. «Эмполи» идет на последнем месте (0 очков).