Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Футбол

Новости
Серия A
Серия B
Кубок
Суперкубок
Видео
Главная
Футбол
Италия

Сегодня, 23:44

Две голевые передачи Дибалы помогли «Роме» обыграть «Фрозиноне»

Игнат Заздравин
Корреспондент
«Рома» — «Фрозиноне».
Фото AFP
Telegram Дзен

«Рома» на своем поле обыграла «Фрозиноне» в матче 7-го тура итальянской серии А — 2:0.

Счет на 22-й минуте открыл Ромелу Лукаку. На 83-й минуте преимущество римлян удвоил Лоренцо Пеллегрини. Обе голевые передачи отдал форвард «Ромы» Пауло Дибала.

Команда Жозе Моуринью с 8 очками поднялась на 12-е место в серии А. «Фрозиноне» опережает «Рому» на одно очко и идет десятым в турнирной таблице.

В следующем туре «Рома» 8 октября в гостях сыграет с «Кальяри». «Фрозиноне» в этот же день на своем поле примет «Верону».

Италия. Серия А. 7-й тур
01 окт, 21:45. Olimpico (Рим)
Рома
2:0
Фрозиноне
Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/italy/seriaa/2023-2024/
Пауло Дибала
Футбол
ФК Рома
ФК Фрозиноне
Обсудить
Читайте также
Футболистка «Локомотива» Юкляева потеряла сознание в матче Суперлиги против ЦСКА
«Ман Сити» и «МЮ» проиграли, «Реал» разгромил «Жирону»
Разведчик ЗВО рассказал о взятии в плен двух групп боевиков ВСУ под Артемовском
Минобороны Турции сообщило о воздушных ударах по объектам РПК на севере Ирака
Глава британского МИДа предостерег от прекращения поставок оружия Украине
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Милан» — «Лечче»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Италии
«Милан» — «Салернитана»: чемпионат Италии, видеообзор
«Ювентус» — «Сампдория»: чемпионат Италии, видеообзор
«Рома» — «Сассуоло»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Лечче» — «Торино»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Аталанта»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Специя» — «Интер»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Торино» — «Болонья»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Ювентус»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Лечче»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Фиорентина» — «Милан»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Лацио»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «Торино»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Аталанта»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Болонья» — «Интер»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Эмполи» — «Наполи»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Торино» — «Кремонезе»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Специя» — «Ювентус»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Удинезе»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Монца» — «Милан»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Сассуоло» — «Наполи»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Сампдория» — «Интер»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Кремонезе»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «Фиорентина»: чемпионат Италии, видеообзор
«Лацио» — «Аталанта»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Торино»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Нападающий «Наполи» Осимхен выступил с заявлением по поводу конфликта с клубом