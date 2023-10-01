Две голевые передачи Дибалы помогли «Роме» обыграть «Фрозиноне»

«Рома» на своем поле обыграла «Фрозиноне» в матче 7-го тура итальянской серии А — 2:0.

Счет на 22-й минуте открыл Ромелу Лукаку. На 83-й минуте преимущество римлян удвоил Лоренцо Пеллегрини. Обе голевые передачи отдал форвард «Ромы» Пауло Дибала.

Команда Жозе Моуринью с 8 очками поднялась на 12-е место в серии А. «Фрозиноне» опережает «Рому» на одно очко и идет десятым в турнирной таблице.

В следующем туре «Рома» 8 октября в гостях сыграет с «Кальяри». «Фрозиноне» в этот же день на своем поле примет «Верону».