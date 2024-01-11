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Италия

Сегодня, 06:36

«Рома» готова предложить новый контракт Моуринью

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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«Рома» готова предложить новый контракт португальскому тренеру Жозе Моуринью, сообщает Calciomercato.

По информации источника, руководство итальянского клуба предложит Моуринью контракт на один год с опцией автоматического продления в случае выхода итальянской команды в Лигу чемпионов по итогам сезона-2024/25.

60-летний Моуринью возглавил «Рому» в июле 2021 года. Под руководством португальца «волки» стали победителями Лиги конференций в сезоне-2021/2022 и финалистами Лиги Европы в сезоне-2022/2023.

«Рома» с 29 очками занимает восьмое место в итальянской серии А после 19 туров.

Футбол
ФК Рома
Жозе Моуринью
Серия А
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