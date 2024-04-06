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Сегодня, 17:45

«Рома» — «Лацио»: смотреть трансляцию матча серии А

«Рома» и «Лацио» проведут матч 6 апреля в чемпионате Италии
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Футболист «Ромы» Пауло Дибала.
Пауло Дибала.
Фото AFP
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«Рома» и «Лацио» в Риме встретятся в матче 31-го тура чемпионата Италии по футболу 6 апреля. Игра пройдет на Олимпийском стадионе. Начало — в 19.00 по московскому времени.

Видеотрансляция игры «Рома» — «Лацио» пройдет на канале «Матч Футбол 1». Прямой эфир начнется в 18.55 мск. Матч серии А смогут увидеть все зрители с подпиской на сервис.

Следить за ключевыми событиями противостояния 6 апреля «Ромы» с «Лацио» можно будет с помощью матч-центра «СЭ».

«Рома» Даниэле Де Росси находится на пятом месте с 52 очками в турнирной таблице чемпионата Италии после 30 туров. «Лацио» Игора Тудора идет на седьмой строчке с 46 баллами после 30 матчей в серии А.

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Футбол
ФК Лацио
ФК Рома
Серия А
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