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Италия

Сегодня, 12:18

У Аллегри состоялась перепалка с игроками «Ювентуса» после поражения от «Лацио»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Между главным тренером «Ювентуса» Массимилиано Аллегри и игроками туринцев состоялась перепалка после поражения команды от «Лацио» в 30-м туре серии А, утверждает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, причиной перепалки стало опасение Аллегри, что команда упустит место в зоне Лиги чемпионов по итогам сезоне.

После окончания конфликта 56-летний специалист собрал лояльных игроков, в числе которых были Данило, Алекс Сандро, Адриен Рабьо и Войцех Щенсны, и попросил их успокоить остальных футболистов.

После 30 туров «Ювентус» (59 очков) занимает третье место в серии А.

Футбол
ФК Лацио
ФК Ювентус
Массимилиано Аллегри
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