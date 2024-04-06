У Аллегри состоялась перепалка с игроками «Ювентуса» после поражения от «Лацио»

Сегодня, 12:18
Между главным тренером «Ювентуса» Массимилиано Аллегри и игроками туринцев состоялась перепалка после поражения команды от «Лацио» в 30-м туре серии А, утверждает La Gazzetta dello Sport.
По информации источника, причиной перепалки стало опасение Аллегри, что команда упустит место в зоне Лиги чемпионов по итогам сезоне.
После окончания конфликта 56-летний специалист собрал лояльных игроков, в числе которых были Данило, Алекс Сандро, Адриен Рабьо и Войцех Щенсны, и попросил их успокоить остальных футболистов.
После 30 туров «Ювентус» (59 очков) занимает третье место в серии А.