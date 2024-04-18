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Италия

Сегодня, 11:37

«Рома» объявила о сохранении Де Росси на посту главного тренера

Виктория Кравченко
Даниэль де Росси.
Фото Reuters
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На официальном сайте «Ромы» опубликовано заявление о том, что Даниэль Де Росси сохранит пост главного тренера.

«За короткое пребывание на посту главного тренера положительное влияние, которое он оказал на весь клуб, говорит само за себя. Даниэле руководит командой с уважением и смелостью, а его сила и глубокая вера в клуб действительно соответствуют ценностям «Ромы», города и болельщиков», — говорится в сообщении.

40-летний Де Росси возглавил «Рому» в январе, заключив контракт на полгода.

Под руководством Де Росси «Рома» провел 16 матчей, одержав 11 побед, трижды сыграла вничью и дважды проиграла.

Даниеле Де Росси
Футбол
ФК Рома
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