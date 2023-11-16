Санчес сообщил, что хочет перейти в клуб МЛС

Нападающий Алексис Санчес подтвердил, что может продолжить карьеру в МЛС.

«Мне хочется попробовать другую культуру, узнать другой язык, улучшить свой английский, хочу пожить в Лос-Анджелесе или Майами. Но конкретных планов нет, сейчас я сфокусирован на текущих выступлениях», — цитирует Санчеса ITASportPress.

На данный момент 34-летний футболист выступает в «Интере». В этом сезоне он провел 5 матчей в серии А, не отметившись результативными действиями. Его контракт с миланцами рассчитан до лета 2024 года.