«Сассуоло» дома обыграл «Аталанту», гости больше часа играли вдесятером

«Сассуоло» в матче 21-го тура чемпионата Италии обыграл «Аталанту» со счетом 1:0.

Единственный гол на 55-й минуте забил Арман Лорьенте. На 30-й минуте бергамаски остались вдесятером после удаления Йоакима Мехле, а на последней минуте встречи красную карточку получил Луис Муриэль.

После этого матча «Сассуоло» с 23 очками занимает 15-е место в турнирной таблице, «Аталанта» с 38 очками — на шестой строчке.