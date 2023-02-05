«Сассуоло» дома обыграл «Аталанту», гости больше часа играли вдесятером

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«Сассуоло» в матче 21-го тура чемпионата Италии обыграл «Аталанту» со счетом 1:0.
Единственный гол на 55-й минуте забил Арман Лорьенте. На 30-й минуте бергамаски остались вдесятером после удаления Йоакима Мехле, а на последней минуте встречи красную карточку получил Луис Муриэль.
После этого матча «Сассуоло» с 23 очками занимает 15-е место в турнирной таблице, «Аталанта» с 38 очками — на шестой строчке.
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Основные источники исследования