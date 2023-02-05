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Италия

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«Сассуоло» дома обыграл «Аталанту», гости больше часа играли вдесятером

Сергей Разин
корреспондент
4 февраля. «Сассуоло» — «Аталанта» (1:0).
Фото Global Look Press
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«Сассуоло» в матче 21-го тура чемпионата Италии обыграл «Аталанту» со счетом 1:0.

Единственный гол на 55-й минуте забил Арман Лорьенте. На 30-й минуте бергамаски остались вдесятером после удаления Йоакима Мехле, а на последней минуте встречи красную карточку получил Луис Муриэль.

После этого матча «Сассуоло» с 23 очками занимает 15-е место в турнирной таблице, «Аталанта» с 38 очками — на шестой строчке.

Италия. Серия А. 21-й тур
04 февр, 22:45. Mapei Stadium - Citta del Tricolore (Реджо-Эмилия)
Сассуоло
1:0
Аталанта

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Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Stavka.tv
  • Odds.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • vprognoze.ru
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Тоттенхэм Хотспур
Манчестер Сити

П2

29%

1.77

ТБ 2.5

25%

1.66

обе забьют - да

16%

1.67
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П2

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2.10

Ф1(-1.5)

21%

1.95

ИТБ2 (0.5)

18%

1.90
ФК Аталанта
ФК Сассуоло
серия А
0
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