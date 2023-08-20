В воскресенье, 20 августа, «Сассуоло» дома примет «Аталанту» в матче первого тура сезона-2023/2024 чемпионата Италии по футболу.

Игра пройдет на стадионе «Мапеи» в Реджо-нель-Эмилии, начало — в 19.30 по московскому времени.

Телеканал «Матч Футбол 2» покажет видеотрансляцию матча «Сассуоло» — «Аталанта». Прямой эфир начнется в 19.25.

«СЭ» проведет онлайн-трансляцию противостояния с формальными событиями игры.

За «Аталанту» выступает российский полузащитник Алексей Миранчук. При этом 27-летний футболист не попал в окончательную заявку команды на игру против «Сассуоло».

Полный календарь чемпионата Италии и турнирная таблица серии А сезона-2023/2024 в актуальном виде доступны на сайте «СЭ».

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