«Сассуоло» победил «Фиорентину»

«Сассуоло» дома победил «Фиорентину» в матче 19-го тура чемпионата Италии — 1:0.

У хозяев гол в начале встречи забил Андреа Пинамонти. Гости могли сравнять счет, но Джакомо Бонавентура не реализовал пенальти на 64-й минуте.

«Сассуоло» прервал серию из 5 матчей без побед в серии А (4 поражения и 1 ничья). Команда набрала 19 очков и поднялась на 14-е место в турнирной таблице чемпионата.

Беспроигрышная серия «Фиорентины» в серии А прервалась на шестом матче — 4 победы и 1 ничья. «Фиалки» с 33 очками занимают 4-ю строчку.