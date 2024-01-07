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Италия

Сегодня, 00:43

«Сассуоло» победил «Фиорентину»

Руслан Минаев
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«Сассуоло» дома победил «Фиорентину» в матче 19-го тура чемпионата Италии — 1:0.

У хозяев гол в начале встречи забил Андреа Пинамонти. Гости могли сравнять счет, но Джакомо Бонавентура не реализовал пенальти на 64-й минуте.

«Сассуоло» прервал серию из 5 матчей без побед в серии А (4 поражения и 1 ничья). Команда набрала 19 очков и поднялась на 14-е место в турнирной таблице чемпионата.

Беспроигрышная серия «Фиорентины» в серии А прервалась на шестом матче — 4 победы и 1 ничья. «Фиалки» с 33 очками занимают 4-ю строчку.

Италия. Серия А. 19-й тур
06 янв, 22:45. Mapei Stadium - Citta del Tricolore (Реджо-Эмилия)
Сассуоло
1:0
Фиорентина

Футбол
ФК Сассуоло
ФК Фиорентина
0
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