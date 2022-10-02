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Италия

Сегодня, 17:57

«Сассуоло» разгромил «Салернитану», «Монца» победила «Сампдорию»

Руслан Абушкин
Выпускающий редактор
«Сассуоло» — «Салернитана».
Фото Reuters

«Сассуоло» на своем поле разгромил «Салернитану» в матче 8-го тура чемпионата Италии — 5:0.

Голы забили Арман Лорьенте, Андреа Пинамонти, Кристиан Торстведт, Абду Арруи и Жанис Антист.

«Сассуоло» набрал 12 очков и поднялся на седьмое место в серии А, «Салернитана» — 14-я (7 очков).

«Монца» в гостях победила «Сампдорию» — 3:0, отличились Маттео Пессина, Джанлука Капрари и Стефано Сенси.

«Монца» занимает 16-е место (7 очков), «Сампдория» — последняя (2 очка).

«Лечче» и «Кремонезе» сыграли вничью со счетом 1:1. Голами отметились Габриэл Стрефезза и Даниэль Чофани.

«Лечче» идет на 13-м месте (7 очков), «Кремонезе» на 19-м (3 очка).

Италия. Серия А. 8-й тур
02 окт, 16:00. Mapei Stadium - Citta del Tricolore (Реджо-Эмилия)
Сассуоло
5:0
Салернитана
Италия. Серия А. 8-й тур
02 окт, 16:00. Luigi Ferraris (Генуя)
Сампдория
0:3
Монца
Италия. Серия А. 8-й тур
02 окт, 16:00. Via Del Mare (Лечче)
Лечче
1:1
Кремонезе

ФК Кремонезе
ФК Лечче
ФК Монца
ФК Салернитана
ФК Сампдория
ФК Сассуоло
0
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