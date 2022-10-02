«Сассуоло» разгромил «Салернитану», «Монца» победила «Сампдорию»

«Сассуоло» на своем поле разгромил «Салернитану» в матче 8-го тура чемпионата Италии — 5:0.

Голы забили Арман Лорьенте, Андреа Пинамонти, Кристиан Торстведт, Абду Арруи и Жанис Антист.

«Сассуоло» набрал 12 очков и поднялся на седьмое место в серии А, «Салернитана» — 14-я (7 очков).

«Монца» в гостях победила «Сампдорию» — 3:0, отличились Маттео Пессина, Джанлука Капрари и Стефано Сенси.

«Монца» занимает 16-е место (7 очков), «Сампдория» — последняя (2 очка).

«Лечче» и «Кремонезе» сыграли вничью со счетом 1:1. Голами отметились Габриэл Стрефезза и Даниэль Чофани.

«Лечче» идет на 13-м месте (7 очков), «Кремонезе» на 19-м (3 очка).