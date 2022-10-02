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Италия

Сегодня, 17:02

Грэм Поттер готов обсудить с Лукаку будущее нападающего в «Челси»

Иван Шитик
Корреспондент

В конце сезона новый главный тренер «Челси» Грэм Поттер с форвардом Ромелу Лукаку его будущее в «Челси», утверждает ESPN.

Разговор между тренером и игроком состоится и в случае, если «Интер» не попытается выкупить форварда следующим летом.

Контракт Лукаку с «Челси» действует до 2026 года. Сообщалось, что он не хочет возвращаться в лондонский клуб. Также появлялась информация о намерении «Интера» продлить аренду форварда еще на сезон

В этом сезоне Лукаку провел 3 матча в серии А, забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу. Из-за травмы он не играл за клуб с 26 августа.

Ромелу Лукаку
ФК Интер (Интернационале)
ФК Челси
Грэм Поттер
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